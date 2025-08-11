logo pulso
El 'plan B' convirtió a Neto Medellín en referente del tatuaje potosino

Compartió con Pulso al Aire su pasión por crear arte en la piel

Por Naomi Alfaro

Agosto 11, 2025 02:28 p.m.
A
El plan B convirtió a Neto Medellín en referente del tatuaje potosino

Su infancia fue como la de muchos: salir de la escuela y dedicar el tiempo libre a dibujar y crear. Vivir lejos de la ciudad hizo que sus principales compañeros fueran los colores y el papel, y con los años su gusto por el dibujo solo creció.

Aún no lo sabía, pero su camino no estaba definido. Su 'plan A' era terminar la carrera en Administración y trabajar en algo afín que también le permitiera pintar por las tardes o noches.

Pero durante la pandemia las prioridades cambiaron, pues la pintura le daba más satisfacción emocional, y también más ingresos. Fue entonces cuando replanteó su futuro y su 'plan B' se convirtió en su única opción.

Neto fue el primero en su familia en entrar en este mundo, abriendo camino también para su hermano, quien hoy se dedica al body piercing. Ese paso les mostró cómo han cambiado las preferencias y mentalidades entre generaciones.

Aunque la transición no fue difícil, ya que sus clientes incluyen personas de todas las edades y géneros, llegar a este punto requirió algo clave como generar confianza. Desde mantener un espacio limpio y profesional, hasta cuidar cada detalle del trato con quienes llegan.

Los tatuajes no solo marcan la piel

Detrás de cada diseño hay una historia, como una pérdida, un logro, algo que sus clientes desean llevar consigo para siempre. Escuchar y comprender esas historias es parte de su proceso creativo, lo que hace que cada obra sea personal y única.

Como talento potosino, lo distingue su perfeccionismo y su capacidad para fusionar lo antiguo y lo contemporáneo. Sus piezas combinan influencias del Street art y el grafiti con técnicas propias del arte romano y clásico, logrando un estilo que conecta con públicos muy distintos.

Poco a poco, y con el impulso de las redes sociales, el nombre de Neto Medellín ha ido creciendo. Ha abierto puertas a nuevas oportunidades, expuesto en museos, colaborado con marcas y, ahora, incluso lo buscan como expositor gracias a su trabajo como tatuador.

El 'plan B' convirtió a Neto Medellín en referente del tatuaje potosino

SLP

Naomi Alfaro

Compartió con Pulso al Aire su pasión por crear arte en la piel

