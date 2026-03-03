El PVEM descarta alianza para el 2027

El dirigente estatal del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Ignacio Segura Morquecho, aseguró que su partido respeta la postura de Morena, respecto a la eventual postulación de la senadora Ruth González Silva a la gubernatura, aunque advirtió que el Verde no descarta competir sin coalición en las elecciones de 2027.

Lo anterior, luego de que la presidenta nacional de Morena, Luisa María Alcalde Luján, señalara que su partido no respaldaría una candidatura en esas condiciones, lo que podría incidir en la continuidad de la alianza en San Luis Potosí.

Segura Morquecho explicó que el PVEM no se aferrará a un acuerdo si éste contraviene las normas internas de otros partidos. "Es un sentido que se respeta del partido de la presidenta y al final no estamos en una situación en la que nos vamos a aferrar a algo que, por lo menos en los estatutos de su partido, está prohibido", expresó.

No obstante, precisó que el Verde sí cuenta con margen legal para postular perfiles en esas circunstancias, por lo que existen distintas rutas posibles rumbo al próximo proceso electoral. Aclaró además que ello no implica que la senadora sea ya una candidata definida.

"Esto no significa que ya sea virtual candidata a la gubernatura, sino que nosotros no tenemos restricciones de ese tipo en nuestros estatutos", indicó.

El dirigente añadió que ya se instalaron mesas de diálogo a nivel nacional entre las dirigencias partidistas para analizar los escenarios de coalición, particularmente en los procesos federales y locales venideros.

Según dijo, se busca evaluar fórmulas que han funcionado previamente, como la alianza en elecciones federales recientes, donde los partidos obtuvieron la mayoría de los distritos en disputa.

Finalmente, señaló que las decisiones definitivas dependerán tanto del avance de las negociaciones políticas como de posibles ajustes en la legislación electoral, por lo que el panorama rumbo a 2027 aún permanece abierto.