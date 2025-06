El que se caliente, se va: Gallardo

"El que se caliente, se va... el que se mueve no va a salir en la foto", aseguró el gobernador Ricardo Gallardo Cardona, en una entrevista donde se quejó de aquellos que dicen "no vamos a ir con el Verde", a los que dijo que no se debe caer en soberbias.

Añadió que la idea es mantener grupo con el PT y Morena, y que no debe haber pronunciamientos ni ahora ni después, que se dividan esa alianza.

Dijo que hay muchos partidos muy buenos, y uno de ellos es Movimiento Ciudadano, y que el PRI con su nueva dirigencia va a funcionar, Acción Nacional igual y Morena también.

Aseguró que todos los partidos son buenos, pero los problemas son las diligencias que los gobiernan o los comandan. Consideró que las diligencias son las que propician la debacle de los partidos políticos, que alguna vez estuvieron en el poder y se cayeron, y de un sexenio a otro se caen.

Agregó que lo que los caracteriza a ellos es que no son un partido político, sino un movimiento, y dijo que por eso les ha ido bien con independencia del partido político. "Cuando fuimos amarillos éramos muy buenos, y ahora que somos verdes somos mejores, y como nos dicen, canción que nos pongan es la que vamos a bailar".