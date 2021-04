El Realito no es un fracaso total, señala IPAC

Max Ramos Regil, presidente de Industriales Potosinos (IPAC) manifestó que necesita y requiere ajustes como todo buen proyecto, en referencia a que se tengan que contratar pipas para compensar las fallas en el acueducto de El Realito.

"No le llamaría fracaso al cien por ciento", señaló el directivo en referencia a que se tengan que contratar pipas para compensar las fallas de El Realito.

Ramos Regil mencionó que se debe analizar si está funcionando o no y sobre todo, darle seguimiento porque luego pasa que en los proyectos que se hacen transexenales no se le da continuidad, "porque no lo hice yo, lo hizo el de atrás".

"Debe de haber personas que revisen, si el equipo es poco que lo examinen y que de haber modificaciones que las hagan, en todo buen proyecto hay que ir haciendo ajustes, hay que estudiar las desviaciones standard que se les llama, para ver en donde se debe ir mejorando, para ver si le llama realmente fracaso o no".

El dirigente empresarial reiteró que para él en lugar de decir es un fracaso, mejor hay que dar un seguimiento oportuno para que no se presenten este tipo de situaciones, porque las fallas están ahí, nadie dice que no, el punto es detectar el problema para que no vuelva a suceder.