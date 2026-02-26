logo pulso
Elabora Segam cinco planes de manejo de ANP

No basta la declaratoria de protección; se deben definir acciones

Por Rubén Pacheco

Febrero 26, 2026 03:00 a.m.
A
Elabora Segam cinco planes de manejo de ANP

Para este 2026, se prevé trabajar en la elaboración de los planes de manejo de cinco áreas naturales protegidas (ANP), informó Sonia Mendoza Díaz, titular de la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental (Segam).

Recientemente, bajo la categoría de parque urbano, el sitio denominado "Villa Hidalgo" ubicado en el municipio del mismo nombre, fue declarado como ecosistema de protección estatal.

En entrevista, Mendoza Díaz describió que los lugares se localizan en la comunidad de San Francisco, en Tamazunchale; Xilitla, Alaquines, Tanlajás y Villa Hidalgo, las cuales se trabajan con el Instituto Potosino de Ciencia y Tecnología (Ipicyt).

La funcionaria estatal refirió que la Segam colabora con la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), a fin de generar las condiciones para que el 30 por ciento del territorio nacional se destine a conformar ANP.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Dijo que San Luis Potosí contribuye con el porcentaje federal, al buscar la creación de cinco espacios nuevos de carácter estatal. En la actualidad, la entidad potosina cuenta con 14 áreas protegidas, precisó. "De un año para acá se ha movido mucho. No nada más en la conservación de estas áreas naturales, sino también en el manejo, porque un área natural protegida que no tiene su Plan de Manejo, pues no es exitosa", remató. 

