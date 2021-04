Elección del TEJA, reto en el Congreso

Diputadas locales confiaron en no repetir en la selección de magistrados supernumerarios del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJA), lo suscitado en la elección de la presidencia de la CEDH, sin embargo, advirtieron que "todo puede suceder" porque los dictámenes no llegarán "planchados"

Al respecto, Vianey Montes Colunga, diputada presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, destacó la importancia de votar con libertad y elegir a los mejores perfiles que ocupen los cargos de magistratura en el TEJA.

La legisladora independiente, dijo que la percepción social al exterior ya se dio cuenta que la LXII Legislatura "no es como todas las que se habían visto", es decir, existe pluralidad, votación libre y "todo puede suceder" cuando se discuten diferentes mociones.

"Hasta ahorita no he sabido yo nada (que los dictámenes estén planchados). Al menos conmigo no (está planchado). Hay que votar libremente y elegir a alguien que realmente cumpla con lo que hoy los ciudadanos piden: realmente transparencia", comentó.

Entrevistada por separado, María del Rosario Berredi Echavarría, diputada suplente del Partido Revolucionario Institucional (PRI), dijo que dicho proceso será más fácil, en referencia con el de la presidencia de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH).

"Yo creo que va a ser una elección más fácil. Estamos buscando la manera de que entre ellos mismos (los integrantes de las ternas) se conozcan y pues bueno, la mayoría de los diputados conozcamos las propuestas que traen para poder emitir nuestro voto", concluyó.