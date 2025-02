Zelandia Bórquez va por cargo en el PJE

La exconsejera electoral, Zelandia Bórquez Estrada, presentó el desistimiento de su candidatura a una magistratura del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), tras haber sido sorteada como candidata en a un cargo en el Tribunal de Disciplina Judicial para la elección judicial estatal.

"Hay una disposición tanto en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, como en la Ley Electoral del Estado, en el sentido de que no se puede participar por una candidatura federal y una candidatura local al mismo tiempo. Por ese motivo, desde el día 10 de febrero yo remití mi declinación al Senado de la República", comentó.

Bórquez Estrada salió sorteada como candidata a magistrada de la Sala Regional Monterrey del TEPJF, sin embargo, en el proceso de insaculación por tómbola del Comité de Evaluación del Poder Ejecutivo Estatal, también consiguió una candidatura para ser Magistrada del Tribunal de Disciplina del Poder Judicial del Estado.

Remitió su declinación ante el Senado, así como ante el Instituto Nacional Electoral (INE), aunque aún no ha tenido respuesta.

"Entiendo que van a sesionar con posterioridad para dar a conocer las declinaciones de todas las personas que lo han hecho, porque no soy la única, y también la inclusión de personas que al final no incluyeron los poderes en los listados y que estas personas ya presentaron sus quejas ante el INE", añadió Zelandia Bórquez.

La ex consejera del Ceepac comentó que este proceso electoral ha sido inédito, lo que ha causado que existan diversas incógnitas en el mismo.

"Se van a presentar situaciones que tienen que resolverse momento a momento, pero considero que hasta hoy el proceso, tanto a nivel federal como a nivel local, ha cumplido de manera general lo que se estableció en la constitución para que se implementara", concluyó.