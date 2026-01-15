logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Estreno mundial de la cuarta temporada de Bridgerton

Fotogalería

Estreno mundial de la cuarta temporada de Bridgerton

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Eliminación de plurinominales contravendría a la democracia

Por Martín Rodríguez

Enero 15, 2026 03:00 a.m.
A
Eliminación de plurinominales contravendría a la democracia

El diputado por el Partido Acción Nacional (PAN) Rubén Guajardo Barrera, advirtió de los riesgos para el país, si la fórmula gobernante actual consigue eliminar las diputaciones de representación proporcional, decisión que en su caso, contraviene los principios básicos de la vida democrática por la que se luchó en la última mitad del siglo XX.

Dijo que en la reforma electoral federal que se encuentra en marcha, impulsada por el Gobierno de la República, es necesario que se mantenga la representación proporcional porque es una manera de que las minorías, estén representadas y solamente hay que revisar cómo se llega a esas posiciones.

Aseguró que hoy son listas nacionales de partidos políticos, pero hay muchos métodos, inclusive a niveles locales; en Nuevo León ya existe el método para el mejor perdedor, en España son listas abiertas, ponen un listado de todos los plurinominales, y pueden votar por el candidato de mayoría y por el candidato de representación proporcional en dos boletas diferentes.

Precisó que empezar el debate, ya que se trata de una propuesta que deberá cumplir todo el proceso legislativo correspondiente.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    Quiere el SAUASLP alza salarial del 7%; el rector busca recursos
    Quiere el SAUASLP alza salarial del 7%; el rector busca recursos

    Quiere el SAUASLP alza salarial del 7%; el rector busca recursos

    SLP

    Pulso Online

    Alejandro Zermeño ofreció al gremio beneficios "en la medida de las posibilidades"

    Evita el PRI ahondar sobre veto a Ley Gobernadora
    Evita el PRI ahondar sobre veto a Ley Gobernadora

    Evita el PRI ahondar sobre veto a "Ley Gobernadora"

    SLP

    Martín Rodríguez

    Señalan que el tricolor está a favor de que la vida política sea una oportunidad para todos los géneros

    Uso de factureras, de lo más recurrente en sector público, admite IFSE
    Uso de factureras, de lo más recurrente en sector público, admite IFSE

    Uso de "factureras", de lo más recurrente en sector público, admite IFSE

    SLP

    Redacción

    Auditores detectaron también falta de documentación fiscal y administrativa que ampare las operaciones, señaló Lecourtois López

    Retiró SCT casitas para perros por mal aspecto": AC
    Retiró SCT casitas para perros por mal aspecto": AC

    Retiró SCT casitas para perros por "mal aspecto": AC

    SLP

    Rolando Morales

    Fue por un en el evento oficial de entrega de camiones urbanos, señalan