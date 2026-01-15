Eliminación de plurinominales contravendría a la democracia

El diputado por el Partido Acción Nacional (PAN) Rubén Guajardo Barrera, advirtió de los riesgos para el país, si la fórmula gobernante actual consigue eliminar las diputaciones de representación proporcional, decisión que en su caso, contraviene los principios básicos de la vida democrática por la que se luchó en la última mitad del siglo XX.

Dijo que en la reforma electoral federal que se encuentra en marcha, impulsada por el Gobierno de la República, es necesario que se mantenga la representación proporcional porque es una manera de que las minorías, estén representadas y solamente hay que revisar cómo se llega a esas posiciones.

Aseguró que hoy son listas nacionales de partidos políticos, pero hay muchos métodos, inclusive a niveles locales; en Nuevo León ya existe el método para el mejor perdedor, en España son listas abiertas, ponen un listado de todos los plurinominales, y pueden votar por el candidato de mayoría y por el candidato de representación proporcional en dos boletas diferentes.

Precisó que empezar el debate, ya que se trata de una propuesta que deberá cumplir todo el proceso legislativo correspondiente.

