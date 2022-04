Eliminar horario de verano no es factible: UUZI

Ante la posibilidad de la eliminación del horario de verano, a propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador, luego de un análisis a fondo, Juan Puente Morón, presidente local de la Unión de Usuarios de la Zona Industrial (UUZI), dijo que no sería factible económicamente, ya que se generarían gastos extra por cada hora de consumo de energía.

"El cambio de horario de verano no nada más es la luz, es el ahorro de la energía eléctrica, si se cambia para nosotros no es factible, ya que sería un gasto extra de una hora de consumo, no le vemos el caso", afirmó.

Agregó que se trata de una medida controversial más del presidente Andrés Manuel López Obrador, en este sentido, recordó que en Estados Unidos ha habido el cambio de horario desde muchos años antes, por ende, "nos conviene tratar de ponernos más a la par con la igualdad de horarios con la frontera norte y aprovechamos más la hora luz".

Indicó que el aprovechamiento de la luz del día genera ahorros significativos en energía eléctrica ante la reducción del consumo de la electricidad, por lo que reiteró que este cambio nos beneficiará a todos, por lo cual su posible eliminación tendría que analizarse a profundidad.