Elogia JC Valladares relación entre México y Alemania

En el marco del Tercer Aniversario de la oficina de representación de la Cámara México Alemana de Comercio e Industria (AHK CAMEXA) en San Luis Potosí, el diputado federal Juan Carlos Valladares subrayó la importancia de seguir fortaleciendo la relación económica, industrial y tecnológica entre México y Alemania, al considerar que se trata de una alianza estratégica que impulsa la competitividad, la innovación y la generación de empleos de calidad en la entidad.

Ante la presencia del Embajador de Alemania en México, Clemens von Goetze, así como representantes del sector empresarial de ambos países, Valladares destacó que esta relación bilateral no se construyó de la noche a la mañana, sino que es resultado de años de confianza mutua, trabajo serio, inversiones sostenidas y una visión compartida orientada al desarrollo económico de largo plazo.

Añadió que San Luis Potosí se ha consolidado como un punto clave para la cooperación germano-mexicana, particularmente en sectores como el automotriz, manufacturero y de innovación tecnológica.

Recordó que, como Secretario de Desarrollo Económico del estado, fue testigo de cómo la inversión alemana encontró en San Luis Potosí condiciones para crecer: estabilidad, talento joven y una clara apuesta por la competitividad. Señaló que la presencia de empresas alemanas ha significado empleos bien remunerados, innovación y oportunidades para miles de familias potosinas.

"Cuando un estado hace bien su tarea, las inversiones llegan. Y cuando llegan empresas con estándares internacionales, elevan el nivel de toda la economía", expresó. Ahora, como Presidente del Grupo de Amistad México–Alemania en la Cámara de Diputados, afirmó que desde el Congreso seguirá impulsando condiciones que den certeza jurídica y fortalezcan la cooperación internacional, especialmente en sectores estratégicos.

Destacó que el siguiente paso en la relación bilateral debe centrarse en la innovación aplicada, la transición hacia la industria 4.0, el impulso a la electromovilidad y el fortalecimiento de la formación técnica especializada, áreas en las que —dijo— México cuenta con capital humano competitivo y Alemania con amplia experiencia tecnológica e industrial.

"El futuro no está solo en producir más, sino en producir mejor, con tecnología y conocimiento. México y Alemania pueden seguir creciendo juntos si apostamos a esa visión", sostuvo el legislador, al tiempo que llamó a consolidar ecosistemas de innovación que permitan a las empresas instaladas en el país elevar su competitividad global.

Finalmente, reconoció el papel de la oficina de representación de la Cámara México Alemana de Comercio e Industria (AHK CAMEXA) en San Luis Potosí como un puente permanente entre empresarios, instituciones académicas y autoridades de ambos países, al facilitar el aterrizaje de nuevas inversiones, el intercambio de buenas prácticas y la vinculación de talento especializado.

Valladares reiteró que seguirá trabajando para que San Luis Potosí y México se mantengan como socios confiables y competitivos en el escenario internacional.