Emite Alcaldía recomendaciones para asistentes al Alfonso Lastras; habrá operativos en monumentos

El Ayuntamiento de la capital, a través de la Dirección de Protección Civil Municipal, emitió las recomendaciones generales con motivo de la final del torneo de Ascenso MX para los asistentes al Estadio Alfonso Lastras por encuentro entre Dorados y el Atlético de San Luis.

Inicialmente, señalaron, es importante que las personas acudan con tiempo, a fin de evitar aglomeraciones de autos y problemas de estacionamiento. "Deberán de hacerlo con ropa cómoda y bien hidratados, para evitar descompensaciones.

"Al ingresar al inmueble, deberán localizar su asiento y ocuparlo con total respeto al de al lado, enfrente y atrás. Para ello, evitar llevar objetos punzocortantes o voluminosos, porque incluso no se te permitirá ingresarlos al estadio.

"En caso de riesgo que requiera desalojar el inmueble, las instrucciones las dará el personal de seguridad o de Protección Civil, que estarán distribuidos estratégicamente en todo el estadio. Sin embargo y bajo ninguna circunstancia, no corras, no empujes y no grites o actúes de forma agresiva. Siempre hay que conservar el orden y la tranquilidad, por el bien de todos.

"Antes de moverte de tu lugar -continúa el comunicado- identifica la salida más cercana y despejada. Nunca te muevas hacia lugares sin salida. De ahí la importancia de identificar las salidas de emergencia desde que ingresas al estadio, las cuales se usarán sólo en caso necesario, por lo que es importante mantenerlas despejadas siempre.

"Una recomendación importante es informar a los auxiliares identificados con chalecos o a los vigilantes de seguridad del estadio de objetos sospechosos, conducta desordenada, humo, fuego o la necesidad de atención médica de alguno de los asistentes."

El titular de la Dirección, Adrián Alvarez Botello, expresó su confianza en que la afición entienda que esta es una fiesta de todos los potosinos y que como tal debe transcurrir, por lo que los invitó a "convivir con total respeto a los demás, incluso en los festejos después del encuentro."

Para ello, "se desarrollará el operativo en los lugares acostumbrados de festejo en la ciudad, algunos monumentos y avenidas de primer orden en la ciudad, en donde debe imperar el respeto al espectador, al aficionado y al ciudadano en general.

"Las recomendaciones finales son: no utilizar espumas, no ingerir bebidas alcohólicas en la vía pública y no arrojar objetos, a fin de que nadie salga lastimado, todo de cara a los festejos por el regreso a la primera división del fútbol nacional", concluye el boletín.