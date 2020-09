Emite Ceepac lineamientos para conformación paritaria de Congreso y ayuntamientos

El Consejo General del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac), aprobó por mayoría de votos el acuerdo mediante el cual se emiten los lineamientos que establecen el mecanismo que se aplicará para la conformación paritaria de los Órganos de Elección popular en el Estado de San Luis Potosí, durante el Proceso Electoral 2020-2021.

Dicho documento es el resultado de la reforma Constitucional en materia de paridad de género y las sentencias emitidas por la Sala Superior del Tribunal Electoral de la Federación, en las cuales se ordena a este organismo electoral emitir medidas que se estimen idóneas y necesarias para garantizar una conformación paritaria de los órganos de elección popular.

Con la aprobación de estos lineamientos se garantizará lograr una integración del Congreso del Estado y los cincuenta y ocho ayuntamientos con paridad de género, equilibrando dichas integraciones con las listas de representación proporcional respectivas.

En otro punto del orden del día se aprobaron los lineamientos que establecen el procedimiento para la inscripción de partidos políticos nacionales ante este organismo electoral, con dicha acción se dejan sin efecto los previamente emitidos en el acuerdo 22/05/2020 de la sesión ordinaria de fecha 27 de mayo del presente.

Es así que la fecha para la recepción de solicitud de inscripción y documentación anexa ante la Oficialía de Partes del Consejo se modifica al lunes 21 de septiembre de 2020, lo anterior en acatamiento a los establecido en el artículo 138 de la reciente modificada Ley Estatal Electoral y el cual señala la inscripción de los partidos políticos surtirá efectos a partir del día quince del mes de septiembre del año previo al de la elección.

Así también, el Consejo General del Ceepac aprobó por unanimidad de votos los dictámenes relativos al resultado que se obtuvo de la revisión contable que se aplicó a los informes financieros y de actividades y resultados de diversas agrupaciones políticas estatales, con lo cual se resolvió lo siguiente:

Las agrupaciones políticas Alternativa Potosina, Avanzada Liberal Democrática, Encuentros Por San Luis, Foro San Luis, Frente Cívico Potosino; Potosinos en Lucha, Unidos Por México y Vía Alterna son acreedoras a una amonestación pública.

Mientras que la agrupación política estatal Coordinadora Ciudadana al haber perdido su registro y no contar con personalidad jurídica desde el año 2019, no se le aplicó ninguna sanción ya que ésta resultaría improcedente. Finalmente, la única agrupación que no fue acreedora a alguna sanción fue Defensa Permanente de los Derechos Sociales, ya que ésta solvento todas y cada una de las observaciones realizadas por la Comisión Permanente de Fiscalización con respecto al manejo y aplicación de sus recursos durante el ejercicio 2019.

En otro tema, se presentó al Consejo General del CEEPAC el acuerdo mediante el cual el Instituto Nacional Electoral aprobó la implementación del voto de las mexicanas y mexicanos residentes en el extranjero, bajo las modalidades postal y electrónicas por internet con carácter vinculante para los Procesos Electorales Locales 2020 – 2021.

Para finalizar esta sesión ordinaria fue aprobado por mayoría el acuerdo mediante el cual se realiza la segunda adecuación al presupuesto de egresos 2020, correspondiente al Gasto Ordinario y Gasto de Inicio de Proceso Electoral del referido Organismo Electoral, lo anterior con la finalidad de con el fin de dar cumplimiento con los objetivos y el mandato constitucional que es conferido a este organismo.

Dichas adecuaciones se hacen necesarias para dotar de mayor liquidez el apartado de materiales y suministros al igual que al de servicios generales, ya que con motivo de la Pandemia generalizada por el virus Sars-Cov2- Covid19, se hizo necesaria la realización de modificaciones o adecuaciones para salvaguardar la salud de los funcionarios electorales.