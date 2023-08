Crisis por falta de medicinas

El gremio farmacéutico local sigue padeciendo la escasez de medicamentos oncológicos y psiquiátricos, sin que los proveedores logren dar una fecha de normalización del abasto. Mientras tanto, en los negocios se debe lidiar con el enojo y desesperación de la clientela.

Para Araceli Lara, la representante de farmacéuticos afiliados a la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco – Servytur) en San Luis Potosí, la situación es ya un problema de salud pública.

“La verdad, no tenemos fecha (para el abasto regular); nosotros le preguntamos a los proveedores y ellos tampoco nos dan fechas. “Supuestamente, lo que falta son los principios activos para la producción, son sales que vienen de importación, principalmente de China, no sabemos si esta es la verdad o se trata de una cuestión política, pero el hecho es que no nos surten esos medicamentos”, declaró en entrevista.

Mencionó que, por ejemplo, el laboratorio Psicofarma, que es el principal productor de medicamentos psiquiátricos, sigue en suspensión por parte de la Cofepris, sin que se conozcan a ciencia cierta las razones.

Otros medicamentos no oncológicos ni psicotrópicos que también escasean son la hidroxidocobalamina inyectable, el Seretide en spray y la dicloxacilina inyectable. Por otra parte, algunos que aparentemente ya están llegando, son el Clonazepam en tabletas y el Alprazolam. “Dijeron que también el litio, pero luego vuelve a escasear; faltan muchos medicamentos que no se están produciendo”.

Araceli Lara precisó que los psicotrópicos comenzaron a escasear “desde diciembre del año pasado, pero los oncológicos ya llevan más tiempo”.