Emite la CEDH recomendación a Matehuala

En septiembre del 2024, cuatro oficiales de la Dirección General de Seguridad Pública Municipal (DGSPM) de Matehuala intentaron detener de forma arbitraria un joven, pero derivado de la intervención de su familia para exigir una explicación de la aprehensión, estos se molestaron y también sometieron a uno de los parientes; a tres de ellos los lesionaron con una pistola de postas, reveló una investigación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH).

Detalles confirmados

Tal abuso configuró una violación a los derechos humanos, por ello, el organismo autónomo emitió la Recomendación No. 13/2025 a Raúl Ortega Rodríguez, presidente municipal camelense.

De acuerdo con la relatoría de los hechos, el 22 de septiembre de 2024 alrededor de las 01:20 horas se encontraba la familia de tres integrantes esperando que su hijo llegara de trabajar, cuando de repente escuchando un fuerte ruido.

¿Cómo ocurrió la detención arbitraria?

Ante ello, salieron a la calle y observaron que dos oficiales lo jaloneaban, por lo que preguntaron la causa del arresto, obteniendo como respuesta un empujón al padre del muchacho y una agresión a su hija mientras la madre observaba sin poder hacer algo.

En el jaloneo, uno de los gendarmes accionó en diversas ocasiones, lesionando a los tres intervinientes, por lo que la madre llamó al número de emergencias 911 para solicitar auxilio del abuso policial. Para su sorpresa, los dos elementos que arribaron en lugar de auxiliarlos ayudaron a los primeros oficiales a someter a su esposo e hija.

Posteriormente les colocaron candados de manos, los subieron a la patrulla y los trasladaron a la barandilla municipal, donde no les fueron leídos sus derechos como personas detenidas.