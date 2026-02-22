logo pulso
Emite la SCT estatal permisos especiales

Por Rubén Pacheco

Febrero 22, 2026 03:00 a.m.
A
Emite la SCT estatal permisos especiales

Para garantizar la movilidad de residentes y visitantes, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), autorizó la expedición de permisos temporales para el transporte público de pasajeros rural y especial, en las modalidades mixto de carga y pasaje, así como de turismo, en el pueblo mágico de Real de Catorce.

Determinó que la medida será aplicable para los permisionarios del sistema de transporte público de pasajeros rural mixto de carga y pasaje, para la ruta Potrero – La Luz – Dolores Trompeta – Zona Urbana de Real de Catorce y viceversa. 

A su vez, complementó que también estará sujeto a las autorizaciones el esquema de pasajeros especiales en la modalidad de turismo, mediante vehículos tipo Willys.

Refirió que los medios de transporte deberán acatar las normas generales de identificación cromática, rotulación y características técnicas para los vehículos del servicio, y su operación estará condicionada a la contratación y vigencia del seguro de responsabilidad civil por daños a usuarios y terceros.

Advirtió que realizará inspecciones físicas y mecánicas obligatorias para verificar las condiciones de seguridad, operación y eficiencia de cada unidad, siendo requisito indispensable para la expedición, vigencia y renovación de la autorización.

"Actualmente existen vehículos que prestan el servicio de transporte público en la cabecera municipal de Real de Catorce sin un marco de regularización uniforme, lo que hace necesario establecer medidas administrativas que permitan ordenar, supervisar y controlar la operación", remató.

