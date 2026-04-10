Emite Pozos reporte tardío e incompleto luego de incendio

El incendio del miércoles en la empresa Polímeros Nacionales, no ameritó mayores reportes por parte del gobierno de Villa de Pozos, que los que se emitieron ya cerca de las 11:00 de la noche de ese día.

La administración municipal, con base en los informes de su área de Protección Civil, reportó a las 11:17 p. m. el incendio en la firma industrial, había sido controlado "de manera oportuna, evitando mayores riesgos a la población", gracias a las labores coordinadas de diversos grupos de atención a emergencias, especialmente del Cuerpo de Bomberos Metropolitanos de San Luis Potosí.

Se dejó en claro que la Zona Industrial del Potosí se ubica fuera del territorio poceño, pero tampoco se informó si hubo afectaciones a la población civil de este municipio debido a la contaminación del aire durante el evento.

Investigadores del centro Variclim de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) señalaron que entre las 6:00 de la tarde y las 8:00 de la noche del miércoles, el humo generado por el incendio permaneció confinado sobre sectores como la cabecera municipal de Pozos, Las Mercedes y Ciudad 2000.

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Después de las 8:00 de la noche, la nube de humo se dispersó hacia el sur y suroeste de la ciudad para luego ir desapareciendo a partir del amanecer del jueves.