Emiten el Plan de Manejo para nueva reserva

El gobierno del estado formalizó la emisión del Plan de Manejo del Área Natural Protegida con carácter de Reserva Estatal en una porción del Ejido La Loma, ubicada en el municipio de Rioverde, instrumento que establece nuevas reglas, zonificación y lineamientos obligatorios para la conservación de mil 855 hectáreas de bosque estratégico para la recarga hídrica de la región.

El decreto, publicado en el Periódico Oficial "Plan de San Luis", consolida la protección del polígono decretado desde 2019 como Área Natural Protegida y fija un esquema de administración comunitaria bajo supervisión de la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental de San Luis Potosí (Segam).

El documento fue expedido por el gobernador Ricardo Gallardo Cardona y entrará en vigor 15 días hábiles después de su publicación.

La reserva, localizada en la subcuenca del Río Verde y vinculada a los procesos de recarga del acuífero que alimenta el manantial de la Media Luna, alberga ecosistemas de bosque de encino y pino-encino, además de especies como venado cola blanca, jabalí, guajolote silvestre y puma, cuya recuperación ha sido atribuida al trabajo de vigilancia comunitaria.

El Plan de Manejo define dos grandes zonas: núcleo y de amortiguamiento. En la primera se restringen actividades para preservar la condición original del ecosistema, permitiendo únicamente investigación científica, monitoreo y acciones de restauración controladas.