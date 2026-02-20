Emitirá el PRI convocatoria para instalar comités
El Revolucionario Institucional aún tiene presencia en 49 municipios
Con presencia formal en 49 municipios, el Partido Revolucionario Institucional, busca completar su estructura territorial en San Luis Potosí, antes de que inicie la siguiente etapa política. La presidenta del Comité Directivo Estatal, Sara Rocha Medina, adelantó que en aproximadamente 15 días, se emitirá la convocatoria para instalar los comités municipales que aún permanecen pendientes.
La dirigente reconoció que todavía existen demarcaciones donde el partido no ha logrado consolidar su dirigencia local, aunque aseguró que el proceso está por cerrarse. La meta, dijo, es cubrir la totalidad del territorio potosino en las próximas semanas.
El anuncio ocurre en un escenario adverso para el priismo, que en los últimos años ha visto reducir su presencia electoral frente a otras fuerzas políticas. Ante ello, la dirigencia estatal ha optado por apostar a la reorganización interna y al fortalecimiento de sus cuadros como estrategia para mantenerse competitivo rumbo a los próximos comicios.
Como parte de ese proceso, en agosto pasado el Instituto Reyes Heroles aplicó evaluaciones a aspirantes a presidir los comités municipales y ocupar secretarías generales, con el fin de acreditar conocimientos sobre los documentos básicos del partido. El ejercicio fue coordinado en la entidad por su presidente estatal, Abraham Cortés Reta.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
La dirigencia ha sostenido que estos mecanismos buscan profesionalizar la vida interna del PRI y fortalecer la selección de perfiles con miras a futuras candidaturas a diputaciones y presidencias municipales, en un intento por recomponer su estructura territorial y política.
no te pierdas estas noticias
Precio de carne res sube 16.5% en México: Comecarne
El Universal
Robos carreteros y limitaciones en importación afectan costos y disponibilidad de carne de res.
Sefin informa avance en pago de control vehicular en San Luis Potosí
Redacción
La Secretaría de Finanzas destaca uso de plataformas digitales y bancos para facilitar el trámite vehicular.
Modernizan red de agua en Ciudad Satélite
PULSO
La CEA informó que el sistema abastecerá 5,700 tomas con presión continua