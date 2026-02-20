logo pulso
Emitirá el PRI convocatoria para instalar comités

El Revolucionario Institucional aún tiene presencia en 49 municipios

Por Ana Paula Vázquez

Febrero 20, 2026 03:00 a.m.
A
Emitirá el PRI convocatoria para instalar comités

Con presencia formal en 49 municipios, el Partido Revolucionario Institucional, busca completar su estructura territorial en San Luis Potosí, antes de que inicie la siguiente etapa política. La presidenta del Comité Directivo Estatal, Sara Rocha Medina, adelantó que en aproximadamente 15 días, se emitirá la convocatoria para instalar los comités municipales que aún permanecen pendientes.

La dirigente reconoció que todavía existen demarcaciones donde el partido no ha logrado consolidar su dirigencia local, aunque aseguró que el proceso está por cerrarse. La meta, dijo, es cubrir la totalidad del territorio potosino en las próximas semanas.

El anuncio ocurre en un escenario adverso para el priismo, que en los últimos años ha visto reducir su presencia electoral frente a otras fuerzas políticas. Ante ello, la dirigencia estatal ha optado por apostar a la reorganización interna y al fortalecimiento de sus cuadros como estrategia para mantenerse competitivo rumbo a los próximos comicios.

Como parte de ese proceso, en agosto pasado el Instituto Reyes Heroles aplicó evaluaciones a aspirantes a presidir los comités municipales y ocupar secretarías generales, con el fin de acreditar conocimientos sobre los documentos básicos del partido. El ejercicio fue coordinado en la entidad por su presidente estatal, Abraham Cortés Reta.

La dirigencia ha sostenido que estos mecanismos buscan profesionalizar la vida interna del PRI y fortalecer la selección de perfiles con miras a futuras candidaturas a diputaciones y presidencias municipales, en un intento por recomponer su estructura territorial y política.

