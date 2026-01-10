Emotiva despedida del alcalde Galindo a policías que se jubilan

En una emotiva ceremonia, el alcalde de la capital, Enrique Galindo Ceballos, entregó jubilaciones y reconocimientos a 34 agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana que cumplieron con los más de 30 años de servicio establecidos para acceder a este beneficio laboral.

El alcalde de la capital convocó a los jubilados a vivir plenamente esta nueva etapa de su vida, a disfrutar de su tiempo en familia, luego de años en los que sacrificaron convivencias y ocasiones especiales por atender las tareas propias del servicio.

El alcalde Enrique Galindo Ceballos señaló que las puertas del Gobierno Municipal estarán abiertas para que participen en alguno de los múltiples programas que pueden ser de utilidad para ellos y sus familias.

Asimismo, anunció un bono de despedida como reconocimiento a la entrega y disciplina de los oficiales que concluyen con su labor con alto espíritu de servicio, compromiso y dedicación durante décadas de servicio a la ciudadanía, contribuyendo de manera permanente a la construcción de entornos más seguros, destacando la vocación, disciplina y sentido del deber.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Juan Antonio Villa Gutiérrez, señaló que la vocación policial no sólo representa una carrera profesional, sino una forma de vida que edifica valores, brinda estabilidad y deja un ejemplo de bien para sus familias y para las nuevas generaciones de la Policía de la capital.