logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Venezuela y EU anuncian proceso exploratorio en pro de relaciones diplomáticas

Fotogalería

Venezuela y EU anuncian proceso exploratorio en pro de relaciones diplomáticas

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Emotiva despedida del alcalde Galindo a policías que se jubilan

Les reconoció su entrega, lealtad y sacrificio a la institución; les anunció que recibirán un bono extraordinario

Por Redacción

Enero 10, 2026 03:00 a.m.
A
Emotiva despedida del alcalde Galindo a policías que se jubilan

En una emotiva ceremonia, el alcalde de la capital, Enrique Galindo Ceballos, entregó jubilaciones y reconocimientos a 34 agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana que cumplieron con los más de 30 años de servicio establecidos para acceder a este beneficio laboral.

El alcalde de la capital convocó a los jubilados a vivir plenamente esta nueva etapa de su vida, a disfrutar de su tiempo en familia, luego de años en los que sacrificaron convivencias y ocasiones especiales por atender las tareas propias del servicio.

El alcalde Enrique Galindo Ceballos señaló que las puertas del Gobierno Municipal estarán abiertas para que participen en alguno de los múltiples programas que pueden ser de utilidad para ellos y sus familias.

Asimismo, anunció un bono de despedida como reconocimiento a la entrega y disciplina de los oficiales que concluyen con su labor con alto espíritu de servicio, compromiso y dedicación durante décadas de servicio a la ciudadanía, contribuyendo de manera permanente a la construcción de entornos más seguros, destacando la vocación, disciplina y sentido del deber.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Juan Antonio Villa Gutiérrez, señaló que la vocación policial no sólo representa una carrera profesional, sino una forma de vida que edifica valores, brinda estabilidad y deja un ejemplo de bien para sus familias y para las nuevas generaciones de la Policía de la capital.

Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    Pumas abre la puerta a Chucky Lozano
    Pumas abre la puerta a Chucky Lozano

    Pumas abre la puerta a "Chucky" Lozano

    SLP

    El Universal

    Reconocen interés, pero revisarán salario

    Nieve y heladas activan alerta en sierras potosinas
    Nieve y heladas activan alerta en sierras potosinas

    Nieve y heladas activan alerta en sierras potosinas

    SLP

    PULSO

    Posible nieve en la sierra de Catorce y Altiplano; vientos y niebla.

    SLP se acerca a los 3 millones de habitantes
    SLP se acerca a los 3 millones de habitantes

    SLP se acerca a los 3 millones de habitantes

    SLP

    Redacción

    Conapo proyecta alza demográfica

    Rechazan en Congreso tarifa de 15 pesos para transporte colectivo
    Rechazan en Congreso tarifa de 15 pesos para transporte colectivo

    Rechazan en Congreso tarifa de 15 pesos para transporte colectivo

    SLP

    Ana Paula Vázquez

    No corresponde con el servicio que actualmente reciben los usuarios, dijo la diputada Jacquelinn Jáuregui