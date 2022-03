Empresarias piden reestructurar el Consejo Consultivo Potosí

SAN LUIS POTOSÍ, SLP., marzo 8 (EL UNIVERSAL).- En el marco del Día Internacional de la Mujer las presidentas de la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias (Amexme) y de la Asociación de Ejecutivos para la Gestión del Talento Humano (Aderiac) hicieron un enérgico llamado para que el gobierno de San Luis Potosí convoque a una reestructuración del Consejo Consultivo Potosí.

En entrevista, la presidenta de Aderiac, Anely Anguiano, lamentó que las decisiones para el crecimiento y desarrollo del estado están siendo tomadas por un grupo exclusivo de hombres, sin tomar en cuenta la visión y experiencia de mujeres empresarias que también están siendo generadoras de empleo y de riqueza.

"No hay ni una mujer en esa mesa, ese consejo está discutiendo los proyectos de inversión, lo que se va hacer y no hay ni una sola mujer".

Fabiola Mejorada, presidenta de Amexme, coincidió en que la administración estatal antes de hablar de igualdad de género debe de dar muestra de acciones para acabar con la brecha de género.

"Sí invitaríamos al gobierno del estado a que lo piense porque no podemos hablar de igualdad y equidad de género si con el ejemplo no lo ponen sobre la marcha", dijo la líder de Aderiac.

"Es algo que he estado pidiendo desde hace tiempo, es necesaria nuestra voz y nuestra visión, lo he hablado y he hecho manifiestos al respecto y tenemos la promesa de que se van a incluir mujeres en el Consejo Consultivo Potosí", finalizó Fabiola Mejorada Hernández.