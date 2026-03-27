Empresarias se enfrentan a la inequidad
Subfinanciamiento, exceso de requisitos y hasta falta de acompañamiento, dejan al sector femenino con ingresos de solo 85 por cada 100 pesos que ganan los hombres y todos son los factores de riesgo de cierre de negocios que enfrentan las emprendedoras, advirtió Ivette Bonifaz Famanía, presidenta nacional de la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias (Amexme).
Explicó que hay muchos requisitos que les piden a las mujeres para facilitarles financiamiento para sus proyectos.
Sin embargo, lo que se ve es falta de equidad, porque también están encontrando desventajas hasta para realizar los trámites que les permitan facilitar la apertura de empresas.
Explicó que el reto principal que deberá asumirse es disminuir la brecha de género, pero al mismo tiempo, que la aplicación de las normas para la apertura de empresas o su sostenibilidad no esté sujeta a la diferencia de género.
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La dirigente nacional informó que esos antecedentes son decisivos para planear la agenda de trabajo nacional en materia de igualdad, acompañamiento y supervivencia de empresas.
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