Empresario respalda tarifa de $15 para los camiones urbanos

Para el empresario Margarito Terán López procede la tarifa de 15 pesos, porque un valor más bajo sería insostenible y técnicamente sería imposible generar condiciones de operatividad.

Agregó que una tarifa de ese monto permitiría acabar con la falta de liquidez que ya afecta a los concesionarios de transporte público.

Añadió que las refacciones presentan alzas importantes porque los proveedores y fabricantes empiezan a sentir la presión de las políticas arancelarias de Estados Unidos, que están impactando directamente tanto en el costo de los camiones como del mantenimiento.

Dijo que otro problema importante es el costo del combustible, que ya está causando preocupación en las finanzas de los operadores de las líneas. El empresario camionero dijo que se adapta a lo que diga la autoridad, pero insiste en que la tarifa ideal competitiva es de un mínimo de 15 pesos.

Por otra parte, dijo que con independencia del tema que se encuentra en discusión para dar un valor definitivo a las tarifas, ya hay una prueba que iniciarán con un autobús de transporte urbano que será llevado a Guadalajara para que se le coloque un motor eléctrico.

Aseguró que todo está subiendo, menos el transporte urbano, pero ahora hay más situaciones de cuidado porque además de los autobuses, es un hecho que habría otras alzas, aunque hasta ahora por ejemplo no se les ha informado si entre lo que aumente de precio estarán las aseguradoras o las póliza del seguro.