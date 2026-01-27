En 2025, registran 150 robos contra empresas de Zona Industrial
La Unión de Usuarios presentó este martes la estrategia de seguridad en conjunto con distintas corporaciones
Con independencia del estatus o seguimiento, en 2025 se registraron hasta 150 robos de camiones o mercancías provenientes de la Zona Industrial (ZI), de las cuales, por lo menos en 109 casos hay registro oficial, pero se sabe también que hay una cifra negra de delitos que no fueron denunciados.
Así lo informaron, Jorge Jaramillo Bahena, líder del comité de seguridad de la Unión de Usuarios de la Zona Industrial (UUZI) y el presidente del organismo empresarial, Mario González Martínez.
Este último señaló que la mayor parte de la incidencia de robos es en el acero y chatarra, además de productos terminados como electrodomésticos, alimentos y llantas.
Algunas de las empresas, dijo, están trabajando con seguridad privada para disminuir el índice de robos o en su caso en la detención de quienes los cometen.
Jorge Jaramillo aseguró que hay una cifra muy baja de robos al autotransporte que no pasa a manos del Ministerio Público, porque es necesario formular la denuncia para hacer valer las pólizas de seguros.
Aparte, la Guardia Nacional ubicó algunos casos de robos que ocurren en el interior de las empresas, y ello se refiere a la intervención de delincuentes que dentro de las fábricas, hacen lo necesario para desmantelar instalaciones o en su caso para llevarse insumos o productos terminados.
Por otra parte, empresarios revelaron que en algunos casos y sobre todo en las noches, hay extraños que activan drones y los vuelan sobre las industrias, que les hace pensar que hay quienes obtienen datos a partir de ahí y que luego se reflejan en el asalto o el robo de mercancías.
Presentan plan de seguridad
La Unión de Usuarios de la Zona Industrial UUZI) presentó la estrategia de seguridad que seguirán en coordinación con corporaciones municipal, estatal y federal.
La estrategia incluye zonificación de responsabilidades, que las empresas se involucren más en sus tareas de vigilancia y la generación de convoyes o caravanas para dirigir el transporte pesado, disminuyendo el riesgo de robos.
Aprovechan baches para robos en la ZI
Reportan industriales este modus operandi a la Guardia Nacional, dice el presidente de la UUZI
