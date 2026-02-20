En 30%, la meta de recaudación por control vehicular

Aún sin programa de canje de placas, el Gobierno del Estado mantiene niveles estables de recaudación por control vehicular, con un cumplimiento cercano al 30 por ciento del padrón en lo que va del año, informó la titular de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado, Ariana García Vidal.

La funcionaria destacó que la cifra se encuentra apenas tres puntos porcentuales por debajo del mismo periodo de 2025, cuando sí se aplicó el canje de placas, lo que —dijo— refleja una respuesta sostenida de los contribuyentes aún sin incentivos extraordinarios.

Señaló que uno de los factores que ha favorecido el cumplimiento es el estímulo de 100 por ciento en multas y recargos para pagos realizados en línea, medida que continúa vigente por instrucción del Ejecutivo estatal.

De acuerdo con la dependencia, el comportamiento sugiere una transición hacia esquemas de pago digital, que han permitido mantener el flujo de ingresos sin saturar las oficinas recaudadoras. García Vidal sostuvo que la estabilidad en la recaudación también refleja mayor confianza de la ciudadanía en los trámites electrónicos y en los mecanismos de regularización disponibles.

No obstante, reconoció que persisten prácticas de intermediarios o "coyotes" en algunas regiones, aunque aseguró que han disminuido y que se han reforzado campañas para promover que los pagos se realicen directamente ante la autoridad.

Indicó que hasta ahora no se han presentado denuncias formales por estos casos, ya que se requiere que las personas afectadas participen en la integración de los expedientes correspondientes.