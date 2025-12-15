logo pulso
En áreas rurales aún hay disparos al aire

Por Rolando Morales

Diciembre 15, 2025 03:00 a.m.
A
En áreas rurales aún hay disparos al aire

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de la capital, Juan Antonio de Jesús Villa Gutiérrez, informó que los casos de disparos al aire han ido disminuyendo de manera considerable en la zona urbana de San Luis Potosí, al señalar que este tipo de conductas cada vez son menos frecuentes en la capital.

El funcionario explicó que, si bien en la mancha urbana estos hechos prácticamente han dejado de registrarse, en algunas zonas rurales y delegacionales, como la delegación de Bocas y otras áreas no delegacionales, aún persiste esta práctica por considerarse una "tradición", lo que representa un riesgo tanto para quienes realizan los disparos como para terceros.

Villa Gutiérrez advirtió que esta conducta suele incrementarse durante las festividades de fin de año, periodo en el que se reactiva el riesgo, debido a que algunas personas disparan al aire sin dimensionar que la caída de la bala puede resultar mortal. En ese sentido, enfatizó que se trata de un tema de responsabilidad individual, ya que los proyectiles, aunque salen a determinada velocidad, descienden incluso al doble de la misma.

El titular de la SSPC destacó que, afortunadamente, en los últimos años no se han registrado incidentes relacionados con balas perdidas en la capital, y que los reportes por disparos al aire han sido prácticamente nulos. Detalló que, en lo que va de la actual administración, únicamente se han recibido uno o dos reportes por esta situación.

Finalmente, reiteró el llamado a la ciudadanía a evitar este tipo de prácticas, especialmente durante las celebraciones decembrinas, con el objetivo de prevenir accidentes y salvaguardar la integridad de la población.

