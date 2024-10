Video | En caso Rich "no hay sanción que satisfaga", reconoce Galindo

Ninguno de los cuatro exfuncionarios municipales inhabilitados por omisiones en el caso Rich volverá a ser contratado por el Ayuntamiento en el actual trienio, además de que se aplicarán medidas para que una tragedia similar no vuelva a ocurrir, declaró este jueves el alcalde Enrique Galindo Ceballos.

Afirmó que en el tema del antro referido, "el Ayuntamiento cumplió. La Contraloría tuvo el valor de sancionar y yo de cumplir con la separación de los funcionarios del caso. Si gustó o no gustó, si fue poco o fue mucho, eso ya es la opinión de cada uno".

En entrevista, el presidente municipal dijo que, naturalmente, jamás habrá sanción que compense las pérdidas y los daños ocasionados a las víctimas del cado Rich y a sus familiares, pero que, al menos, el Ayuntamiento hizo su parte y la seguirá haciendo para garantizar que no suceda un caso similar.

"Yo platique con los dos papas... obviamente, me pongo en el lugar de ellos, no hay sanción que satisfaga, no hay manera. Yo lo que les hice ver es mi doble compromiso, uno de sanción, que ya está, el segundo, es que no regresen a trabajar al Ayuntamiento", precisó.

Reconoció que los funcionarios inhabilitados pueden impugnar la decisión y estarán en su legítimo derecho.

Galindo Ceballos afirmó que tanto él como la Comisión de Comercio del Cabildo siguen trabajando en la reforma al Reglamento de Actividades Comerciales para contar con mayor margen de operatividad y de sanción respecto a la vida nocturna en el municipio de la capital.