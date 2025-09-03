En circunstancias extrañas, muerte de buscadora: Torres Sánchez

La reciente localización del cadáver de una madre buscadora originaria de Zacatecas en territorio potosino, se dio en circunstancias extrañas, advirtió J. Guadalupe Torres Sánchez, titular de la Secretaría General del Gobierno del Estado.

La semana pasada, fue localizado el cuerpo de la madre buscadora Aida Karina Juárez Jacobo, en una localidad del municipio de Villa de Ramos. La víctima cuatro impactos de bala, tres en la cabeza y uno en el tórax.

Torres Sánchez contrastó que el día de los hechos, autoridades estatales se encontraba tomando conocimiento de los hechos, y tres horas antes las autoridades zacatecanas ya habían reportado el hallazgo.

"Es extraño. Hay muchas cosas extrañas ahí ¿verdad?", cuestionó sobre las condiciones en que se suscitó el crimen.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

En entrevista, precisó que, de acuerdo con los exámenes periciales de la Fiscalía General del Estado (FGE), Juárez Jacobo murió en la madrugada previa al día en que se ubicó el cuerpo entre la 1:00 y 5:00 horas en el municipio de Villa de Ramos.

Reveló que, si bien los familiares no han aceptado tener acercamiento con el gobierno de Zacatecas, el Gobierno del Estado de San Luis Potosí le brinda todas las facilidades que requieran.

"Sucede que luego tiran cadáveres aquí a San Luis Potosí en situaciones muy sospechosas", remarcó el funcionario estatal.