En club de golf, una historia de violencia y abuso sexual

Francisco "N" fue detenido por la Fiscalía General de la República (FGR) en su domicilio del fraccionamiento Club de Golf La Loma, en San Luis Potosí, tras ser acusado por su expareja de violación, violencia familiar, amenazas con armas de fuego, consumo forzado de drogas y grabaciones íntimas no autorizadas.

La denuncia que dio origen al operativo se encuentra en poder de Pulso y detalla los hechos que motivaron la intervención federal.

"Me drogaba, me violaba y me grababa sin mi consentimiento"

En su declaración ante la autoridad, la denunciante, exesposa del detenido, relató que durante años fue víctima de un entorno de agresión sistemática. Señaló que el acusado la mantenía bajo control mediante amenazas, violencia física y abuso sexual.

"Me inducía al consumo de drogas [...] me agredía físicamente para forzarme a tener relaciones sexuales", expuso.

Relató que en distintas ocasiones el empresario le dio a consumir marihuana y una droga blanca que él llamaba "Tutsi", y que en estados de inconsciencia era abusada sexualmente.

"En una ocasión, pude ver en las cámaras del domicilio que estaba siendo abusada. No lo consentí, ni sabía que me estaba grabando", denunció.

Además, narró que Francisco "N" almacenaba ese contenido en discos duros y laptops, con los que la amenazaba: "Me decía que si no accedía a sus peticiones, difundiría los videos".

Armas, dispositivos y coerción

La víctima aseguró que el empresario poseía armas largas y cortas, incluyendo una que él identificaba como una Uzi con mira telescópica, así como cargadores, pistolas tipo "plumilla" y municiones.

"Sacaba las armas cuando había visitas [...] incluso se tomaba fotos con ellas. Tenía una en el escritorio con llave, y otra la llevaba siempre en la camioneta", declaró.

Indicó también que mantenía fotografías de otras mujeres y "material pornográfico en el que aparezco yo sin haberlo permitido, que usaba para amedrentarme".

Afirmó que en varias ocasiones fue víctima de violencia física al negarse a tener relaciones sexuales, y que él grababa estos actos con cámaras instaladas en el domicilio.

"Me decía que si lo dejaba atentaría contra mi vida y la de mis hijos", aseguró.

Cateo y detención

Con base en su denuncia, el Ministerio Público Federal solicitó una orden de cateo que fue ejecutada el pasado jueves. Agentes de la FGR y de la Guardia Nacional ingresaron al inmueble ubicado en la calle Mayacama, dentro del fraccionamiento Club de Golf La Loma.

La detención se realizó sin incidentes, y en el lugar fue asegurada al menos un arma de fuego. Las autoridades no han precisado el tipo de arma ni si contaba con registro legal.

Videos grabados por vecinos mostraron la llegada de camionetas con y sin insignias al fraccionamiento, lo que generó sorpresa por tratarse de una zona de alta seguridad.

Proceso judicial en curso

Francisco "N" fue trasladado a disposición del Ministerio Público Federal, donde se espera que se lleve a cabo su audiencia inicial en las próximas horas. La FGR lo investiga por violencia familiar y portación de arma de fuego, aunque podrían agregarse otros delitos con base en la denuncia.

Hasta ahora, no se ha informado si fueron asegurados los equipos de cómputo y demás dispositivos mencionados por la víctima, ni si existen más personas involucradas.

Información bajo reserva

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana confirmó el cateo y la detención, pero se limitó a informar que el caso permanece bajo reserva ministerial mientras se desarrollan las diligencias correspondientes.