Invitan a últimos días de la Feria de las Flores en Soledad

A unos días de que concluya la Feria de las Flores, en la plaza principal de Soledad, expositores locales y foráneos invitan a la población a conocer la variedad de plantas ornamentales, árboles frutales y hierbas de olor, a precios accesibles.

Juanita Jacobo, representante del vivero "Un Rinconcito Verde" en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez, detalló que en su puesto se pueden encontrar plantas para todos los gustos y bolsillos..

Refirió que en estos días ha sido notable la demanda de árboles frutales como ciruelo, chabacano, pera, manzano, pistache, higuera, limón y naranja.

Además, destacó el éxito de los chiles piquín, los cuales, dijo son ideales para la elaboración de platillos mexicanos y se encuentran a 80 pesos o 2 por 150 pesos

"Esta cargadito de chilitos para cualquier comida, hasta para los tamales", expresó.

Recomendó a las personas que se enfocan más en flores, a elegir plantas amigables y de fácil cuidado como son las malvas, rosales, belenes, miguelitos, dalias, gregorias, ceras, pinceles, así como las orquídeas que ofrece un buen precio.

En cuanto a recomendaciones para quienes se inician en el cuidado de plantas, sugiere optar por árboles frutales, ya que brindan sombra, no dañan las banquetas y pueden ser cosechados en casa. "Este año ha llovido gracias a que se promovió mucho la siembra de árboles, y sí funcionó"

Sobre los cuidados básicos, enfatizó la importancia del riego constante y el uso de vitaminas o fertilizantes sencillos para mantener las plantas floreciendo.

Dijo que aunque la feria concluye el próximo lunes 4 de agosto, la gente que no haya podido visitar este evento puede acudir a cualquiera de sus viveros en los que ofrece sus plantas: el vivero "Un Rinconcito Verde" en carretera a Rioverde No. 1544, en Los Gómez, o el Vivero Bugambilias, en avenida Jocoyota No. 855, en Villa de Pozos.