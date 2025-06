En Corcovada, lo más probable es que no haya autorización: Bárcena

La titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Alicia Bárcena Ibarra, señaló que pese a que no hay una decisión definitiva, lo más probable es que no haya autorización federal para un proyecto extractivista en Villa Hidalgo.

Así lo dijo en una entrevista para el programa de YouTube Astillero Informa, en el que la funcionaria federal respondió preguntas sobre la política ambiental del gobierno de Claudia Sheinbaum y sobre diversos proyectos en el país.

En el caso del plan en la localidad de Corcovada, en Villa Hidalgo, donde una empresa proyecta extraer material para construcción y posiblemente minerales, Bárcena señaló que es un proyecto que no ha comenzado porque no tiene permisos federales, "y lo más probable es que no se les dé la autorización. Estamos en evaluación, así es que no puedo decir algo tan definitivo".

No obstante, explicó que para ese plan se abrieron algunos caminos ilegalmente, mismos que han sido clausurados, por lo que "en este momento, toda la operación o lo que quieran ellos iniciar, está totalmente clausurado".

Aseguró que la presidenta Claudia Sheinbaum está enterada del tema, pues ha sido su instrucción que se atienda el caso.