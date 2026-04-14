En Interapas no hubo recorte, sólo ajuste a la realidad, dice EGC

El alcalde Enrique Galindo Ceballos explicó que el reciente ajuste presupuestario aplicado al Interapas responde a la necesidad de alinear las finanzas del organismo con ingresos reales, y no a un recorte que comprometa su operación.

Detalló que la modificación fue aprobada por unanimidad en la Junta de Gobierno y surgió a propuesta del encargado de despacho del organismo, quien planteó elaborar un presupuesto de ingresos más apegado a la realidad.

Según el edil, el documento anterior contemplaba recursos inciertos y montos que no estaban plenamente sustentados, lo que generaba proyecciones poco precisas.

Galindo Ceballos señaló que, aunque numéricamente se observa una reducción superior a 30%, en la práctica no se trata de un recorte operativo, sino de un ajuste para evitar planear con cifras irreales. Afirmó que la capacidad de gestión, adquisiciones y ejecución de obra pública del organismo se mantiene garantizada y que el objetivo fue transparentar los montos disponibles.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Indicó que una parte del ajuste se relaciona con recursos federales que no llegaron, además de la falta de compensaciones financieras entre el organismo y el gobierno estatal.

Las cuales no se concretan desde 2021. Esto, dijo, provocaba que el presupuesto se construyera sobre ingresos que en los hechos no se estaban recibiendo.

El alcalde agregó que es urgente retomar las mesas de conciliación con el Ejecutivo estatal, ya que existen adeudos mutuos que continúan creciendo y afectan tanto la contabilidad del organismo como la estatal. Señaló que la intención es alcanzar un equilibrio financiero que permita sanear las finanzas y planear con base en recursos disponibles.