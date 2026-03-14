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En marcha, el recorrido "Tras las Huellas de la Fe"

Por Samuel Moreno

Marzo 14, 2026 03:00 a.m.
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En marcha, el recorrido "Tras las Huellas de la Fe"

El ayuntamiento de Villa de Pozos puso en marcha el recorrido turístico "Tras las Huellas de la Fe", una iniciativa que busca acercar a visitantes y habitantes a una de las tradiciones religiosas más representativas de la localidad: la llamada Procesión de los Cristos.

La actividad es organizada por la Dirección de Turismo municipal y se realizará durante los fines de semana de marzo, con recorridos que parten desde el jardín principal, donde los asistentes pueden visitar viviendas que resguardan imágenes religiosas vinculadas con esta manifestación de fe arraigada entre familias de la zona.

La titular del área, Aurora Zamora Vázquez, explicó que durante la ruta las y los participantes, conocen directamente de los propietarios de las imágenes el origen y significado de esta tradición que se ha transmitido por generaciones.

Además de la explicación histórica y religiosa, el recorrido incorpora una experiencia gastronómica con platillos típicos del municipio, con lo que también se busca promover la cocina local y apoyar a productores y cocineras de la región.

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Con esta actividad, el gobierno municipal busca impulsar el turismo cultural y religioso en Villa de Pozos, así como difundir una de las expresiones de identidad y devoción más arraigadas entre sus habitantes.

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