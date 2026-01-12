En marcha operativo Regreso a Clases Seguro

La Dirección de Policía Vial de Villa de Pozos anunció para este lunes la aplicación de su operativo "Regreso a Clases Seguro" y pidió especialmente a madres y padres de familia que acuden a dejar o recoger a sus hijas e hijos a las escuelas, que no dejen de aplicar ciertas recomendaciones de seguridad vial.

Juan Ramón Velázquez Urista, titular de la citada Dirección que a su vez pertenece a la Guardia Civil Municipal, explicó que los agentes viales estarán presentes en los horarios de entrada y salida de los planteles para realizar labores de control y orientación de la vialidad, en especial en las avenidas y cruces principales.

Exhortó a las madres y padres de familia a respetar los límites de velocidad, especialmente en zonas escolares; evitar las dobles filas al dejar o recoger a los estudiantes para no obstruir el flujo vehicular; usar el cinturón de seguridad en todo momento y cruzar únicamente por las zonas peatonales, respetando los señalamientos de tránsito.

También recomendó evitar distracciones al conducir, como el uso del teléfono celular, y salir con tiempo para evitar prisas y situaciones de riesgo. Cualquier emergencia o incidente vial se podrá reportar al número local de emergencias: 444 659 3091.

