En mercados, aumenta el precio de pulpo y camarón

Como preámbulo de la cuaresma, se disparan los precios del pulpo y el camarón.

José Luis Gómez Rodríguez, responsable de una pescadería en el Mercado La Merced o Tangamanga, asegura que si bien los productos del mar se ven afectados por la inflación, desde 2021 los precios se han mantenido relativamente estables, no suben, pero tampoco la gente los puede comprar de manera un poco más barata.

Dijo esperar que las ventas no varíen mucho a la alza en la Cuaresma, porque de unos años a la fecha sólo se eleva el consumo durante la Semana Santa y aunque para las seis semanas anteriores se esperaba una movilización mayor, no se sabe qué sucederá pero a últimas fechas las ventas se han mantenido estables.

En 2026 hay una sorpresa, porque el precio del pulpo aumentó de 300 o 350 pesos e incluso de 400 a 450 pesos por kilogramo, lo que representa un incremento superior al 30 por ciento, una condición poco oportuna para lo que ocurre con la crisis.

En el caso del camarón hay diversas variantes, porque el pacotilla cuesta 360 pesos de Golfo y el de granja cuesta 250 pesos, cuando anteriormente su precio era ligeramente menor.

Dijo que normalmente hay incrementos nada más en el camarón y en el pulpo, pero este último es el más afectado por diversas variables.

Por lo que se refiere a los precios estables, el filete de huachinango cuesta un aproximado de 400 pesos, el robalo también está valorado a ese mismo precio. La mojarra enfrenta precios que oscilan entre los 120 y los 140 pesos si es de la variedad con agua y sin agua cuesta cien pesos.

El filete de mero es el que encabeza la lista de ventas ya que cuesta 270 pesos por kilogramo, mientras que la mojarra lleva su precio a 140 y cuesta 180 pesos el kilo de ceviche sin preparar.