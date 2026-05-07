logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

MAMÁS SORPRENDEN A SUS HIJOS

Fotogalería

MAMÁS SORPRENDEN A SUS HIJOS

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

En orden desalojan el Congreso

Por Ana Paula Vázquez

Mayo 07, 2026 03:00 a.m.
A
En orden desalojan el Congreso

Un total de 60 personas fueron evacuadas del Congreso del Estado de San Luis Potosí en un tiempo de 2 minutos con 46 segundos, como parte del simulacro nacional realizado la mañana de este miércoles, el cual se desarrolló bajo la simulación de un sismo de magnitud 8.2 con epicentro en la costa de Guerrero.

El ejercicio inició a las 11:00 horas, momento en el que se activaron los protocolos de evacuación dentro del recinto legislativo, lo que derivó en el desalojo ordenado de personal administrativo, legisladoras y visitantes que se encontraban en el edificio ubicado en Vallejo 200.

Durante la movilización, las personas se dirigieron a las zonas de seguridad previamente establecidas, siguiendo las indicaciones del personal encargado, como parte de los procedimientos definidos para este tipo de contingencias.

Una vez concluido el desalojo, se llevó a cabo un recorrido de inspección en el inmueble con el fin de descartar posibles riesgos estructurales o situaciones que comprometieran la seguridad, antes de permitir el reingreso de quienes participaron en el ejercicio.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


El simulacro se realizó de manera simultánea en distintas entidades del país e incluyó el envío de alertas a teléfonos celulares, como parte de una estrategia nacional orientada a medir tiempos de respuesta, evaluar la coordinación interna y fortalecer la cultura de prevención ante fenómenos naturales; el siguiente ejercicio de este tipo está programado para el 19 

de septiembre.

Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    Por ahora, no se configuran campañas anticipadas: Guajardo
    Por ahora, no se configuran campañas anticipadas: Guajardo

    Por ahora, no se configuran campañas anticipadas: Guajardo

    SLP

    Ana Paula Vázquez

    Admitió que las denuncias únicamente procederían después de que haya candidatos oficiales

    Conmemoran a madres en penales de SLP
    Conmemoran a madres en penales de SLP

    Conmemoran a madres en penales de SLP

    SLP

    Redacción

    Centros penitenciarios realizaron convivencias, música y actividades familiares

    Turismo deja 404 mdp en puente largo
    Turismo deja 404 mdp en puente largo

    Turismo deja 404 mdp en puente largo

    SLP

    Redacción

    La Huasteca registró la mayor ocupación hotelera durante el periodo del 1 al 4 de mayo

    Más de 88 mil participan en simulacro nacional en SLP
    Más de 88 mil participan en simulacro nacional en SLP

    Más de 88 mil participan en simulacro nacional en SLP

    SLP

    Redacción

    El ejercicio se realizó en mil 441 inmuebles de los 59 municipios