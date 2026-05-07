En orden desalojan el Congreso

Un total de 60 personas fueron evacuadas del Congreso del Estado de San Luis Potosí en un tiempo de 2 minutos con 46 segundos, como parte del simulacro nacional realizado la mañana de este miércoles, el cual se desarrolló bajo la simulación de un sismo de magnitud 8.2 con epicentro en la costa de Guerrero.

El ejercicio inició a las 11:00 horas, momento en el que se activaron los protocolos de evacuación dentro del recinto legislativo, lo que derivó en el desalojo ordenado de personal administrativo, legisladoras y visitantes que se encontraban en el edificio ubicado en Vallejo 200.

Durante la movilización, las personas se dirigieron a las zonas de seguridad previamente establecidas, siguiendo las indicaciones del personal encargado, como parte de los procedimientos definidos para este tipo de contingencias.

Una vez concluido el desalojo, se llevó a cabo un recorrido de inspección en el inmueble con el fin de descartar posibles riesgos estructurales o situaciones que comprometieran la seguridad, antes de permitir el reingreso de quienes participaron en el ejercicio.

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El simulacro se realizó de manera simultánea en distintas entidades del país e incluyó el envío de alertas a teléfonos celulares, como parte de una estrategia nacional orientada a medir tiempos de respuesta, evaluar la coordinación interna y fortalecer la cultura de prevención ante fenómenos naturales; el siguiente ejercicio de este tipo está programado para el 19

de septiembre.