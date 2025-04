En redes, reprueban nueva canción de Ángela Aguilar

Ángela Aguilar estrenó "Nadie se va como llegó", su nuevo sencillo, con un video que alude su amor por el regional mexicano y las tradiciones y, aunque, a menos de 24 horas de su estreno, ya cuenta con más de la mitad de un millón de visitas en YouTube, las críticas no la favorecen.

Hace unos días, Ángela eliminó todas las publicaciones de su cuenta de Instagram, una técnica que su esposo Christian Nodal suele ejecutar cuando está por lanzar un nuevo álbum, por lo que sus fans no pensaron que se tratase de ningún asunto personal, si no de una táctica publicitaria.

Y, en efecto, así fue; durante la noche de este miércoles, la cantante compartió con sus seguidores la liga del video de "Nadie se va como llegó", su nueva canción.

En el video, la menor de los Aguilar luce con una blusa satinada amarrada, la cual, deja entrever su abdomen, claramente marcado por la actividad física, también viste unos jeans altos ajustados y unos aretes típicos de nuestra cultura.

La historia tiene lugar en una cantina, decoraba muy a la mexicana, en la que la joven, junto a cuatro amigas, pasan una tarde de recreación.

Luego de que el cantinero les sirve unos caballitos del tequila ficticio "El Equivocado", la joven comienza ríe, bebe de sus tragos y se detiene para cantar la canción, la cual narra la historia de un amor que no pudo ser.

"Qué desgastante intentar ser los de antes, pasamos de amantes a ser enemigos, arrepentidos de habernos conocido, quisiera borrar de mi cuerpo el tatuaje que hicieron tus besos, volver a ese día que pude tocarte y no haberlo hecho, de este amor nadie se va como llegó, di mi mejor versión y tú a mí no, tú te vas sonriendo, aparentemente, entero y yo me quedo loca porque aún te quiero".

En parte del tema, Ángela usa la palabra "amantes" para describir el vínculo que unía a la pareja de la historia, sin embargo, está fue tomada muy mal por sus escuchas, quienes creen que hace alusión a la infidelidad que Nodal cometió con ella, mientras era pareja de Cazzu.

Aunado a eso, en redes también afirman que la canción no es buena, todo esto está generando muchos comentarios negativos en redes, tales como: "Esa voz no suena a la de ella, se le pasó el autotune". "Me gustó más la canción que hicieron con Inteligencia Artificial". "Muy mala canción". "Tú lo dijiste "amantes", siempre lo fuiste". "Se convirtió en lo que juro destruir". "Ay, mis oídos, ¿qué acabo de escuchar?".