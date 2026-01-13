En seguridad cierra SLP con periodo productivo

Durante la última semana, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del estado, logró importantes detenciones y aseguramientos en distintas regiones de San Luis Potosí, como resultado de los operativos permanentes que realiza la Guardia Civil Estatal (GCE) en coordinación con autoridades federales, informó su titular, Jesús Juárez Hernández.

El funcionario calificó el periodo como "muy productivo", al destacar que los resultados son consecuencia de un trabajo sostenido de patrullaje e inteligencia por parte de la GCE y su División Caminos, en conjunto con la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional.

Detalló que uno de los operativos más relevantes se llevó a cabo en el municipio de Santa María del Río, sobre la carretera Villa de Arriaga, a la altura de la localidad de San Francisco, donde fueron detenidos presuntos integrantes de un grupo criminal que operaba en los límites con los estados de Zacatecas y Guanajuato.

Asimismo, señaló que en la región Huasteca se logró la detención de integrantes de otra célula delictiva, la cual presuntamente acababa de arribar a la zona Media-Huasteca para realizar actividades de cobro de piso y extorsión.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

En el Altiplano potosino, Juárez Hernández informó que recientemente se registró un enfrentamiento entre elementos de la Guardia Civil Estatal y presuntos delincuentes en los límites con Nuevo León, que derivó en la detención de dos personas y el aseguramiento de tres armas largas, vinculadas también a un grupo criminal.

Añadió que durante el fin de semana se efectuaron múltiples detenciones por delitos contra la salud, principalmente por narcomenudeo, tanto en el Altiplano como en la Huasteca y la Huasteca Sur.

El titular de la SSPC reconoció que existe la intención de organizaciones criminales de asentarse en territorio potosino, principalmente mediante el ingreso de células provenientes de otras entidades; sin embargo, subrayó que la presencia constante de la Guardia Civil Estatal y la coordinación con instancias federales han permitido detectar y neutralizar estos intentos de manera oportuna