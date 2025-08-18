En septiembre, primera lavandería gratuita: RGC

Contrario a lo estimado por la Secretaría de Desarrollo Social y Regional (Sedesore), el gobernador Ricardo Gallardo Cardona, anunció que la primera lavandería subsidiada por el estado abrirá en la primera quincena de septiembre próximo.

Se ubicará en una colonia localizada entre los municipios metropolitanos de San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez.

El pasado 2 de agosto, María del Rosario Martínez Galarza, titular de la Sedesore, dijo que el programa de lavanderías públicas -anunciado el año pasado- se encuentra en pausa, incluso no hay fecha para avanzar en su aplicación.

El mandatario estatal matizó que el establecimiento de lavado gratuito, dirigido a impulsar y favorecer a las mujeres potosinas, corresponde a un esquema piloto a cargo de dicha dependencia.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Te puede interesar

Joven muere al lanzarse desde la Presa de San José en SLP