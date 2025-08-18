logo pulso
En septiembre, primera lavandería gratuita: RGC

El gobernador informó sobre el programa en la capital y Soledad

Por Rubén Pacheco

Agosto 18, 2025 12:52 p.m.
A
En septiembre, primera lavandería gratuita: RGC

Contrario a lo estimado por la Secretaría de Desarrollo Social y Regional (Sedesore), el gobernador Ricardo Gallardo Cardona, anunció que la primera lavandería subsidiada por el estado abrirá en la primera quincena de septiembre próximo.

Se ubicará en una colonia localizada entre los municipios metropolitanos de San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez.

El pasado 2 de agosto, María del Rosario Martínez Galarza, titular de la Sedesore, dijo que el programa de lavanderías públicas -anunciado el año pasado- se encuentra en pausa, incluso no hay fecha para avanzar en su aplicación.

El mandatario estatal matizó que el establecimiento de lavado gratuito, dirigido a impulsar y favorecer a las mujeres potosinas, corresponde a un esquema piloto a cargo de dicha dependencia.

SLP

Rubén Pacheco

El gobernador informó sobre el programa en la capital y Soledad

