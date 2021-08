En SGS cerraron dos salones de eventos por falta de ingresos

Al menos dos salones de eventos sociales en el municipio de Soledad se han dado de baja temporal en la dirección de Comercio Municipal, derivado de la crisis sanitaria, informó el director del área Javier Rodríguez.

Indicó que de acuerdo a los propietarios la decisión de la baja temporal, se debe a los nulos ingresos que han tenido desde que inició la pandemia, pues de los muchos eventos que tenían programados el año pasado, la mayoría fueron cancelados y ante las distintas restricciones y el aumento de contagios mucha gente, dejó de organizar fiestas masivas.

Asimismo, dijo que entre los sectores comerciales más afectados por las restricciones del semáforo naranja además de los salones de eventos, se encuentran las tiendas de abarrotes pues también han reducido sus horarios de servicio, teniendo que cerrar a las ocho de la noche.

De giros comerciales como papelerías, no se tiene el registro de cierres provisionales, pero no han acudido a realizar su refrendo en los primeros meses del año, por la misma situación de que no han percibido suficientes ingresos para cumplir con esta obligación, derivado de que continúan las clases a distancia.

Detalló que han sido pocos los negocios de este giro que han acudido a solicitar algún tipo de descuento, por lo que el área municipal ha sido muy flexible en ese aspecto de evitar cobrar multas a quienes se han retrasado en el pago de su refrendo.

"Si nos solicitan les podemos hacer descuentos, sabemos la situación actual que están atravesando los distintos giros comerciales", expresó.