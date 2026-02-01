En SLP los menores también son vacunados contra el VPH

A diferencia de campañas anteriores donde solo se suministraba a niñas, desde el año pasado la aplicación de la vacuna contra el virus del papiloma humano (VPH) en San Luis Potosí también considera a niños.

Así lo informó Mariana Gómez Ordaz, titular de la Secretaría de Salud (Ssa) del Gobierno del Estado, quien describió que el año pasado la jornada contra VPH se realizó del 19 de septiembre al 19 de diciembre, principalmente en escuelas y en Centros de Salud.

Explicó que el inmunizante se aplica a niñas y niños de quinto grado de primaria y de 11 años no escolarizadas, así como a personas cisgénero y transgénero de 11 a 49 años que viven con VIH Sida.

"Si hay alguien que se haya quedado rezagado, algún niño que se haya quedado rezagado, pues es importante que también se la coloquen, porque al final la transmisión es tanto en hombres como en mujeres", recomendó.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Además, a niñas, niños y adolescentes de nueve a 19 años que se encuentren en protocolo de atención por violación sexual. En la actualidad, todavía existe cobertura de suministro en todo el sector salud gubernamental, agregó.

"Se hace de manera coordinada con SEGE y con SEER, con el consentimiento de todos los padres. Todavía tenemos esa vacuna; algo muy importante de esta vacuna, es que este año también se puso a los niños. En los años anteriores era únicamente a los niños", complementó.

El biológico previene infecciones que causan cáncer cervicouterino, de ano, garganta, vulva, vagina y pene, además de verrugas genitales, según expone la Organización Mundial de la Salud (OMS).