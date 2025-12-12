En Soledad de GS prohibirán bailes callejeros y reuniones masivas

La Guardia Civil de Soledad de Graciano Sánchez, informó que no habrá tolerancia para bailes callejeros y reuniones masivas no autorizadas con motivo de las fiestas en honor a la virgen de Guadalupe, para lo cual se implementó un operativo desde las 11:00 de la noche de ayer hasta las primeras horas de este viernes.

El comisario Víctor Aristarco Serna Piña explicó que la medida se aplicó por instrucciones del alcalde Juan Manuel Navarro Solís y que se fijó el objetivo que las festividades del 12 de diciembre concluyeran con saldo blanco.

El mando policial subrayó que no se otorgaron permisos para la realización de bailes ni reuniones masivas en la vía pública y agregó que solo se permitiría el acompañamiento y abanderamiento de actos religiosos, siempre y cuando éstos no se prolongaran hasta altas horas de la noche en detrimento del orden y la tranquilidad del municipio.

"Estuvimos al pendiente de estos eventos. Le recordamos a la población que no había permisos y nos apoyamos en el operativo ´BOMI´ y con el grupo ´Panteras´ para realizar recorridos y evitar dichos eventos. También tuvimos las líneas de emergencia abiertas para recibir reportes sobre bailes", dijo el director general de la Guardia Civil de Soledad.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Aclaró que no hubo la intención de aplicar sanciones durante el operativo, sino solamente solicitar a las y los organizadores o participantes que retiraran equipos de sonidos, toldos o estructuras colocadas sobre la vía pública, "privilegiando el diálogo, la prevención y el respeto".