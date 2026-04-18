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En Soledad recaudan 800 kilogramos de medicamento caduco

La difusión en redes sociales ayudó para juntar esa cantidad

Por Flor Martínez

Abril 18, 2026 03:00 a.m.
A
En Soledad recaudan 800 kilogramos de medicamento caduco

La campaña de recolección de medicamento caduco que realiza de forma permanente el departamento de Ecología municipal de Soledad logró recaudar alrededor de 800 kilogramos de medicamento caduco.

Yasmín Luna Barrios, directora del área municipal, indicó que la participación ciudadana y la difusión realizada a través de redes sociales y canales institucionales favoreció a que en tan solo 4 meses se lograra juntar esta cantidad.

Señaló que los medicamentos recolectados no son desechados de manera convencional, sino que son entregados a una empresa especializada, mediante convenio, encargada de su 

recolección y disposición final, tanto de medicamentos como de residuos peligrosos biológico-infecciosos (RPBI).

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Explicó que, como parte del tratamiento, se extrae el ingrediente activo de los medicamentos para su adecuado procesamiento, evitando riesgos ambientales y sanitarios derivados de desecharlos en la basura común.

Indicó que la ciudadanía ha respondido favorablemente a la campaña, principalmente porque muchas personas desconocían que los medicamentos caducos no deben tirarse junto con otros residuos domésticos.

Además, dijo que esta iniciativa permanece abierta al público de forma constante, al igual que la campaña de recolección de aparatos electrónicos, con el objetivo de fomentar una cultura de manejo responsable 

de residuos

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