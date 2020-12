En un fin de semana, 11 asesinatos en SLP

El titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), Jaime Pineda Arteaga, reconoció que los homicidios dolosos son el indicador delictivo que más le ha preocupado en 2020, no obstante recalcó que no es algo exclusivo de San Luis Potosí, sino parte de una dinámica que se vive a nivel nacional.

Comentó, que tan solo este fin de semana se presentaron desafortunadamente 11 homicidios, 7 en la zona metropolitana de la capital potosina, uno en Cerritos, uno en Matehuala, uno en Ciudad Valles y otro más en El Naranjo "el evento más grave fue el de la colonia Las Piedras en donde fueron cuatro las personas acribilladas".

Asimismo, recalcó que la violencia que está viviendo el país es definitivamente grave y San Luis Potosí no ha sido la excepción, por lo que hay que estar muy atentos a todo, aunque por supuesto se está trabajando con mayor empeño en combatir los 7 delitos prioritarios.