Encargado de despacho de SSP rechaza denuncia por acoso sexual

Luego de que trascendieran acusaciones por acoso sexual y laboral en contra del encargado de despacho de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), Carlos Arturo Landeros, el propio señalado rechazó la denuncia que interpuso en su contra la víctima, asegurando tener su consciencia tranquila y estar a disposición de la Fiscalía General de San Luis Potosí en cuanto se lo requieran.

Indicó que la persona que hizo las declaraciones ya no labora en la dependencia y dijo desconocer cuáles son los motivos para estar haciendo esos señalamientos "completamente falsos", y recalcó que, de hecho, en ningún momento se ha reunido en privado con la denunciante ni tampoco tuvo ningún tipo de altercado o desencuentro con ella.

"En un momento determinado, ella decidió ya no aceptar el puesto de trabajo que se le ofreció por no convenir a sus intereses, pero esto no tiene nada que ver con lo que ello declara, yo estoy tranquilo y estoy atento a lo que determinen las autoridades y deslinden responsabilidades".

Landeros Hernández manifestó que a lo largo de sus 30 años de carrera policial nunca ha tenido un problema de este tipo. "He tenido una conducta intachable", dijo.

Indicó que hasta el momento no se le ha notificado formalmente de la denuncia, pero está dispuesto a ir a declarar de inmediato en cuanto esto suceda.