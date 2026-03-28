Encuestarán a turistas que visiten San Luis Potosí

Desde el primer día de vacaciones, personal de la Secretaría de Turismo de Gobierno del Estado, preguntará a cada uno de los turistas, cómo se ha sentido y qué es lo que recomienda para mejorar el servicio o en su caso las instalaciones turísticas del estado, aseguró la titular de la secretaría de turismo Yolanda Josefina Cepeda Echevarría.

Dijo que todos los días hay comunicación constante con todas las dependencias públicas y hay una muy buena relación con los diferentes secretarios del gabinete.

"Estamos convencidos que las corporaciones como Protección Civil y Seguridad Pública, los gobiernos municipales y las autoridades del comercio vamos a hacer un buen trabajo en conjunto para que el vacacionista disfrute, se sienta seguro, se sienta contento y pague un buen servicio, porque a eso viene".

Recordó que los vacacionistas deberán llevarse una gran experiencia "y vamos a hacer lo que nos corresponde".

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Dijo que en particular la Secretaría de Turismo asignó personal a pie, con un equipo desplegado que será plenamente identificado con chalecos, de manera que ese mismo personal preguntará desde el día uno a todos los turistas que vean, cómo se sienten, qué están haciendo, cuántas personas vienen, de dónde los visitan.

"Queremos saber que nos digan algunas recomendaciones por ejemplo en el caso de los lancheros... hay algunos lancheros que ya adquirieron lanchas suficientes para recibir al turista... los lancheros de La Morena acaban de recibir una importante rehabilitación del acceso a la cascada de Tamul de por parte de la Junta Estatal de Caminos".

Aseguró que "hay una relación bonita de trabajo en equipo, porque pues el gobernador nos ha pedido que trabajemos entre todos juntos y unidos para que el turista que llegue desde el primer día se lleve una buena experiencia", dijo finalmente.