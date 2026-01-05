Endurece la SCT reglas para transporte público

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) de San Luis Potosí endureció las reglas para el transporte público rural al publicar un acuerdo en el Periodico Oficial del Estado que obliga a las unidades a cumplir con nuevos estándares de seguridad e identificación visual, bajo advertencia de sanciones que incluyen multas, retiro de circulación y la revocación de concesiones. La medida entró en vigor el 3 de enero de 2026 y aplica a los servicios de colectivo de ruta y mixto de carga y pasaje.

El acuerdo, firmado por la titular de la dependencia, Araceli Martínez Acosta, tiene como intención cerrar el paso a la operación de unidades irregulares en comunidades rurales y facilitar su identificación mediante un esquema de control más estricto. La SCT, argumentó que la estandarización permitirá reforzar la supervisión del servicio y ejercer mayor control administrativo sobre concesionarios y permisionarios en todo el estado.

En materia de seguridad, la normativa obliga a que todas las unidades cuenten con bolsas de aire delanteras y sistemas de frenos antibloqueo (ABS) o su equivalente técnico, además de mantenerse en condiciones físico-mecánicas óptimas conforme a la Ley de Transporte Público.

Las unidades que ya están en operación tendrán hasta el 2 de enero de 2027 para cumplir; si el modelo del vehículo no permite la adecuación, deberán ser sustituidas a más tardar el 2 de enero de 2028.

El ordenamiento también impone una nueva imagen oficial para el transporte rural, con colores Verde Limón, Verde Bosque y Magenta, así como logotipos institucionales, número económico, siglas "SLP", modalidad del servicio y leyendas de seguridad.