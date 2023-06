Enoja a Gallardo que en vez de acusaciones contra Interapas, los medios publicaran la muerte de un trabajador "que ni de San Luis era"

El gobernador Ricardo Gallardo Cardona se quejó del trato desigual de "algunos portales" que prefirieron informar sobre la muerte en la Arena Potosí en vez de sus señalamientos contra Interapas, y acusó que la muerte del hombre en un accidente en la Arena Potosí fue usado de caja china.

Resaltó incluso que el fallecido "ni de San Luis era", aunque dicha declaración no fue transmitida durante el enlace en vivo difundido mediante las redes sociales del gobierno estatal.

"Una noticia que yo daba respaldada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, no es un tema que yo me inventé, es un tema que fue real cuando utilizan el dinero de préstamos indebidos para hacer negocios, ¿y saben que? Nadie lo sacó los que lo sacaron estaba así, chiquito", dijo señalando un tamaño de la noticia publicada.

En cambio, añadió, "usaron una tragedia de una persona que ni de San Luis es porque era de México, que tuvo un accidente en la Arena Potosí, lo usaron de caja China que había muerto... usaron una tragedia de caja China para tapar la corrupción del agua... ustedes dirán si está bien".

Durante el evento de arranque de construcción de la Unidad Deportiva San Francisco en Soledad de Graciano Sánchez, dijo que "hay una parte que quiere estar haciendo negocio con el agua, vean cuántas pipas hay vendiendo agua, todo eso es negocio de unos cuantos, negocio de los que desgraciaron el sistema de agua en San Luis Potosí para poder estar vendiendo pipas de agua".

Sin embargo, añadió, "ayer el morbo y el escándalo era la persona que había muerto, usaron una tragedia de caja china... piensan que todavía pueden comunicar de esa manera cuando ya hay redes sociales, cuando ya podemos llegar directamente a la gente y qué bueno porque ya se están definiendo los que se van a ir con los conservadores y los que van a estar con el pueblo de San Luis, qué bueno, eso nos da para ir focalizando a los que les gusta vivir de la tragedia, los que quieren ver arder San Luis Potosí, los que si hay un muerto lo disfrutan porque eso es lo que hacen".

Criticó que "hay a quienes les interesa más el que se murió en una obra, imagínense, qué méndigos son, mientras el pueblo, que se friegue, pero son poquitos, porque hasta eso los medios serios son serios pero hay uno que otro portalito por ahí que como no se les paga y antes les pagaba la maldita herencia, hoy están chingue y chingue, pero no le vamos a quitar una beca a una familia, un apoyo en efectivo a un adulto mayor o madre soltera por pagarle a esos cabrones, mejor que sigan chingando, si no con qué nos divertimos, necesitamos diversión, lo que no les gusta es que a mí me gusta la sangre, me gusta ver arder el mundo".