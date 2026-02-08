logo pulso
SLP

Entrega alcalde capitalino cancha deportiva en Bocas

Además refuerza acciones de bienestar social

Por Redacción

Febrero 08, 2026 03:00 a.m.
A
Entrega alcalde capitalino cancha deportiva en Bocas

Durante una gira de trabajo en la Delegación de Bocas, el Presidente Municipal de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, entregó la cancha deportiva rehabilitada de la Escuela Secundaria Técnica No. 25, una obra orientada a fortalecer la convivencia, la actividad física y el tejido social entre niñas, niños y jóvenes. Desde este espacio, el Alcalde subrayó que las acciones del Gobierno Municipal están pensadas desde la comunidad y para la comunidad, atendiendo necesidades definidas por sus propios habitantes.

En su mensaje, Galindo Ceballos destacó que la unidad entre autoridades y ciudadanía es clave para lograr resultados duraderos, al señalar que Bocas se ha consolidado como un ejemplo de trabajo conjunto. Asimismo, anunció que 2026 será un año determinante para concretar obras prioritarias en la Delegación, por lo que pidió al Delegado Jaime Waldo Luna y a la comunidad mantener el diálogo y el consenso para definir los proyectos de mayor impacto social.

Posteriormente, el Alcalde encabezó la entrega de apoyos alimentarios del programa Bienestar para tu Familia, donde explicó que no se trata de despensas tradicionales, sino de un complemento alimentario gratuito diseñado para apoyar de manera práctica la economía de los hogares. Cada paquete incluye pan fresco, galletas para niñas y niños, tortillas de harina y leche fortificada elaborada especialmente para el municipio.

Finalmente, el Alcalde Enrique Galindo reiteró que este programa se realiza directamente en las comunidades y de manera periódica, con el objetivo de acercar apoyos que contribuyan al bienestar de las familias potosinas. Subrayó que estas acciones, sumadas a la inversión en infraestructura educativa y deportiva, reflejan el compromiso del Ayuntamiento de San Luis Potosí con el desarrollo integral y la calidad de vida en la Delegación de Bocas.

