logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Estreno mundial de la cuarta temporada de Bridgerton

Fotogalería

Estreno mundial de la cuarta temporada de Bridgerton

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Entrega alcalde Galindo importante avenida al norte de la capital

Inauguró la obra integral de Av. Granjas en la colonia Industrial Aviación

Por Redacción

Enero 15, 2026 03:00 a.m.
A
Entrega alcalde Galindo importante avenida al norte de la capital

El Alcalde de San Luis Capital, Enrique Galindo Ceballos, inauguró la rehabilitación integral de la avenida Granjas, que conecta Vasco de Quiroga y avenida  Morales-Saucito, una de las vialidades más extensas e importantes de la colonia Industrial Aviación. Se trata de una obra que por décadas fue demandada por vecinas y vecinos de la zona, a quienes dio otra noticia: pavimentará otra calle más: Fray J. de Juárez, que presenta un evidente deterioro.  

Durante el acto inaugural, el Presidente Municipal subrayó que la avenida Granjas forma parte de las vialidades priorizadas por el Consejo de Desarrollo Social Municipal, al tratarse de una obra de gran dimensión, con una superficie aproximada de 8 mil 500 metros cuadrados, lo que la convierte en una de las calles más largas rehabilitadas en el actual periodo de gobierno. 

El Alcalde Enrique Galindo reconoció la participación y la tenacidad de las y los vecinos, así como de las y los integrantes del Consejo de Desarrollo Social Municipal, la Junta de Participación Ciudadana y el Comité de Obra, quienes impulsaron el proyecto hasta su concreción. Afirmó que, gracias a la voluntad de quienes apostaron por la obra, hoy es posible entregar una vialidad digna y funcional para la colonia, "donde nos abren la puerta ahí estamos", enfatizó. 

Finalmente, agradeció a las empresas constructoras y al personal de la Dirección de Obras Públicas por sacar adelante un proyecto que, aseguró, mejora la movilidad, la imagen urbana y la calidad de vida de quienes habitan la colonia Industrial Aviación y zonas aledañas; refrendó su compromiso de seguir llevando obra pública a las colonias que abren las puertas al trabajo conjunto.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    Quiere el SAUASLP alza salarial del 7%; el rector busca recursos
    Quiere el SAUASLP alza salarial del 7%; el rector busca recursos

    Quiere el SAUASLP alza salarial del 7%; el rector busca recursos

    SLP

    Pulso Online

    Alejandro Zermeño ofreció al gremio beneficios "en la medida de las posibilidades"

    Evita el PRI ahondar sobre veto a Ley Gobernadora
    Evita el PRI ahondar sobre veto a Ley Gobernadora

    Evita el PRI ahondar sobre veto a "Ley Gobernadora"

    SLP

    Martín Rodríguez

    Señalan que el tricolor está a favor de que la vida política sea una oportunidad para todos los géneros

    Uso de factureras, de lo más recurrente en sector público, admite IFSE
    Uso de factureras, de lo más recurrente en sector público, admite IFSE

    Uso de "factureras", de lo más recurrente en sector público, admite IFSE

    SLP

    Redacción

    Auditores detectaron también falta de documentación fiscal y administrativa que ampare las operaciones, señaló Lecourtois López

    Retiró SCT casitas para perros por mal aspecto": AC
    Retiró SCT casitas para perros por mal aspecto": AC

    Retiró SCT casitas para perros por "mal aspecto": AC

    SLP

    Rolando Morales

    Fue por un en el evento oficial de entrega de camiones urbanos, señalan