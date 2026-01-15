Entrega alcalde Galindo importante avenida al norte de la capital

El Alcalde de San Luis Capital, Enrique Galindo Ceballos, inauguró la rehabilitación integral de la avenida Granjas, que conecta Vasco de Quiroga y avenida Morales-Saucito, una de las vialidades más extensas e importantes de la colonia Industrial Aviación. Se trata de una obra que por décadas fue demandada por vecinas y vecinos de la zona, a quienes dio otra noticia: pavimentará otra calle más: Fray J. de Juárez, que presenta un evidente deterioro.

Durante el acto inaugural, el Presidente Municipal subrayó que la avenida Granjas forma parte de las vialidades priorizadas por el Consejo de Desarrollo Social Municipal, al tratarse de una obra de gran dimensión, con una superficie aproximada de 8 mil 500 metros cuadrados, lo que la convierte en una de las calles más largas rehabilitadas en el actual periodo de gobierno.

El Alcalde Enrique Galindo reconoció la participación y la tenacidad de las y los vecinos, así como de las y los integrantes del Consejo de Desarrollo Social Municipal, la Junta de Participación Ciudadana y el Comité de Obra, quienes impulsaron el proyecto hasta su concreción. Afirmó que, gracias a la voluntad de quienes apostaron por la obra, hoy es posible entregar una vialidad digna y funcional para la colonia, "donde nos abren la puerta ahí estamos", enfatizó.

Finalmente, agradeció a las empresas constructoras y al personal de la Dirección de Obras Públicas por sacar adelante un proyecto que, aseguró, mejora la movilidad, la imagen urbana y la calidad de vida de quienes habitan la colonia Industrial Aviación y zonas aledañas; refrendó su compromiso de seguir llevando obra pública a las colonias que abren las puertas al trabajo conjunto.

