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Entrega Contraloría datos a FGE por caso del "Rich"

A tres funcionarios se les vincula en la investigación

Por Rubén Pacheco

Mayo 18, 2026 03:00 a.m.
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Entrega Contraloría datos a FGE por caso del "Rich"

En la causa penal que se investiga por el accidente en el antro Rich suscitado el 7 de junio del 2024, donde fallecieron dos jóvenes, se ha brindado diversa información a la Fiscalía General del Estado (FGE), informó Sergio Arturo Aguiñaga Muñiz, titular de la Contraloría General del Estado (CGE).

En días pasados, se dio a conocer que después de poco más de un año funcionarios estatales y municipales comparecerán en el juicio, sin embargo, todavía no se les atribuye alguna responsabilidad en el accidente mortal.

Afirmó que la dependencia estatal ha colaborado con el Ministerio Público responsable de la carpeta de investigación, sin embargo, justificó no poder informar qué datos ha proporcionado para no afectar la averiguación.

Refirió que la Contraloría ha entregado información de tres funcionarios estatales, a quienes se les vincula en dicha investigación ministerial.

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"Sí se ha requerido información, obviamente. Se ha colaborado justamente con la Fiscalía General del Estado, pero no podría decirte qué se ha requerido en específico para no entorpecer la investigación", concluyó.

Aunque no dijo los nombres ni las instituciones, se tiene conocimiento que corresponden a servidores públicos de la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC), la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Coepris) y la Dirección General 

de Gobernación.

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